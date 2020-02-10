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112'yi gereksiz arayana idari yaptırım

İHA

Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, 112'yi gereksiz arayanlar hakkında idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, 112'yi gereksiz arayanlar hakkında idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.
Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklama, şu şekilde:
"Birden fazla olan acil çağrı numaraların birleştirilmesi amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezlerinin kurulmasında Kırşehir'in pilot illerden biridir. Acil çağrılarını karşılayarak faaliyete geçen 112 Acil Çağrı Merkezine, 2014 yılında "112" ve "122" acil hatlarının da entegre edilmiştir. İlimiz genelinde acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde ulaşabilmek için ilgili kurumlarımız gayretli bir çalışma sürdürmektedir. Acil yardım hizmetlerinin daha etkin olması için gereksiz aramalardan kaçınılması gerekmektedir. 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul edenler hakkında; 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 42/A maddesi ve 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 23'üncü maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanmaktadır."

KIRŞEHİR

10 Şubat 2020 Pazartesi

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