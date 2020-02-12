Kırşehir Valisi İbrahim Akın: "Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri nitelikli eleman yetiştirilmesinde önemli rol oynuyor"

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, ziyaret ettiği Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde, okul ve öğrenciler hakkında bilgi aldı.

Vali Akın, "Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri nitelikli eleman yetiştirilmesinde önemli rol oynuyor" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz’in de eşlik ettiği ziyaretinde Okul Müdürü Turan Altıok’tan okul ve öğrenciler hakkında bilgiler alan Vali Akın, sınıfları ve atölyeleri gezerek öğrencilerle bir araya geldi.

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin nitelikli eleman yetişmesinde önemli rol oynadığını belirten Vali İbrahim Akın, mesleki eğitim veren okulların tüm faaliyetlerini önemsediklerini söyledi.

Eğitimde marka kent olan Kırşehir'de, amaçlarının öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak olduğunu belirten Vali Akın, “Günümüzde devletimiz siz öğrenciler için imkanların en iyisini sunmuş durumda. Kendinizi geliştirmek için çok çalışmalısınız. Bu yolda önünüze çok engel çıkacaktır, fakat bu engeller sizi yıldırmamalı, engeller karşısında azimle çalışarak başarıya ulaşmalısınız"diye konuştu.

Hızla gelişen ve değişen teknolojiye de ayak uydurarak teknolojinin sunduğu imkanlardan öğrencilerin en iyi şekilde faydalanması gereğini ifade eden Vali Akın, "Teknoloji bağımlısı olmamaya özen göstermelisiniz. Sağlıklı beslenerek, spor yaparak zinde bir şekilde gelişmenizi önemsiyoruz. Eğitim kalitesinin oldukça yüksek olduğu Kırşehir'de, kaliteyi daha da artırmak için çalışmalar yürütmekteyiz. Ülkemizin geleceği olan siz gençlerimizin, becerikli ve kalifiye eleman yetiştiren bu okuldaki eğitimini tamamladıktan sonra farklı sektörlerde önemli çalışmalara imza atarak ülkemizi bulunduğu noktadan daha ileri seviyelere taşıyacağınıza eminim" dedi.

Öğretmenlerle de bir toplantı yapan Vali Akın, öğrencilerin eğitim aldıkları atölyeleri gezerek incelemelerde bulundu.

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