Kırşehir'de, şiddetli kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi

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Kırşehir'de, şiddetli kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlüğüne ara verildi.

Akşam saatlerinden itibaren şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlüğüne ara verildi. Kırşehir Valiliğinden alınan bilgiye göre "Yoğun kar yağışı nedeniyle Valiliğimizce eğitime bir günlüğüne 13.02.2020 Perşembe günü il genelinde eğitime bir günlüğüne ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.

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