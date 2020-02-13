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Soba borularıyla davul çalmayı öğrendi, “Yaşayan İnsan Hazineleri” ödülüne layık görüldü Davulcu ...

İHA

– Kültür ve Turizm Bakanlığının "Yaşayan İnsan Hazineleri" envanterine giren bozlak ustası merhum Neşet Ertaş'tan sonra davulcu Adem Göçer de envantere girerek ödüle layık görüldü.

Soba borularıyla davul çalmayı öğrendi, “Yaşayan İnsan Hazineleri” ödülüne layık görüldü Davulcu Adem Göçer, 52 yıllık ömründe binlerce davulcu yetişmesine vesile oldu

– Kültür ve Turizm Bakanlığının “Yaşayan İnsan Hazineleri" envanterine giren bozlak ustası merhum Neşet Ertaş’tan sonra davulcu Adem Göçer de envantere girerek ödüle layık görüldü.
Ömrünü davul çalmaya adayan 52 yaşındaki Adem Göçer, UNESCO tarafından 2003 yılında kabul edilen ‘Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi' kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce “Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülüne layık görüldü. Ödülünü alan Göçer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır’ı ziyaret etti. "Ödül benim değil Kırşehir abdallarının" diyen Göçer, “Çok duyguluyum, sevinçliyim. Bu ödül bir tek benim değil, ödül vilayetim Kırşehir’in, insanlarımın, abdallarımızın bu ödül” dedi.

Babasının yanında tenekelerle davul çalmayı öğrendi
Göçer, babasının yanında tenekelerle yetişip davul çalmayı öğrendiğini anlatarak, “Ertaş’tan sonra beni acizane bu unvana layık gördüler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Babamın yanında yetiştim. O dönemlerde tenekelerle davul çalmaya başladım. Soba borularını delerek içine ip takıp çalarak büyüdüm. Yanımızda çok da sanatçı yetiştirdim. Benim aşiretim nasıl Ertaş’ın türkülerini özenle söylüyorlarsa beni de örnek aldılar. Kırşehir’de saz ve zurna yapımı atölyeleri ile abdallar uzaklara da gitmiyor artık“ diye konuştu.

Neşet Ertaş’tan sonra Yaşayan İnsan Hazineleri ödülünü alan ikinci kişi
Merhum bozlak ustası Neşet Ertaş’tan sonra Yaşayan İnsan Hazineleri ödülünü alan ikinci kişi olan Göçer’in başarısının diğer alanlara da yayılması için çalıştıklarını belirten Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, “2006 yılında Neşet Ertaş, Yaşayan İnsan Hazinesi ödülünü almıştı. Cumhurbaşkanımızın elinden Adem usta, davul yapımı ve çalgıcılığı noktasında ödül aldı. Diğer branşlarda Kırşehir, yaşayan insan hazineleri konusunda da müracaatlarını yapacak. Kırşehir Türkiye’de müzik alanında tek il. Belediye, valilik ve üniversite ortaklığında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şehri müzik alanında çok şey bekliyor” dedi.
Adem Göçer, abdallık geleneği, davul yapımı ve icrası noktasında Yaşayan İnsan Hazineleri ödülüne layık görülmüştü.

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