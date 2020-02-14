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KIRKÖY Projesi ile dezavantajlı guruplara yeni umutlar

İHA

– Kırşehir Belediyesi ve TSO işbirliği ile Ahika'ya sunulan "Kırköy Kampüsü" projesi ile dezavantajlı guruplara yeni umutlar doğuyor.

KIRKÖY Projesi ile dezavantajlı guruplara yeni umutlar

– Kırşehir Belediyesi ve TSO işbirliği ile Ahika’ya sunulan “Kırköy Kampüsü” projesi ile dezavantajlı guruplara yeni umutlar doğuyor.
Kırşehir Belediyesinin proje sahibi TSO’nun ise ortak olduğu proje Ahika’ya sunuldu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının SOGEP desteği ile onaylanan "KırKöy Kampüsü Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara Umut Doğuyor" projesinin, imza töreni yapıldı.
Proje ile birlikte dezavantajlı gurupların bir arada yaşaması ve sosyal sorumluluk kazanacakları bir kampüsün oluşturulması hedefleniyor.
Oluşturulacak kampüste yenilebilir enerji kullanımı ile kadınların çalışması ve oyun alanlarının oluşturulması amaçlanarak sanatsal çalışmalar yapılmasına da yapılması olanak tanınacak. Hayata geçecek proje ile köy havasının şehirde oluşması ve ekonomik canlılığın kampüs içerisinde olması da sağlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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