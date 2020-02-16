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Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

DHA

KIRŞEHİR'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü Salih Çangir (36) hayatını kaybetti.

KIRŞEHİR'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü Salih Çangir (36) hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Kırşehir-Kırıkkale karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Kırıkkale'den Kırşehir yönüne ilerleyen Salih Çangir idaresindeki 06 TKA 60 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Salih Çangir, olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından Salih Çangir'in cansız bedeni araç içerisinden çıkarılarak, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

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