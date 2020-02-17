Kırşehir’de kaza: 1 ölü

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Kırşehir’de yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Kırşehir karayolunun 40’ıncı kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre KırıkkaleKırşehir yönünde ilerleyen Salih Cangir(36), idaresindeki 06 TKA 60 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Salih Cangir kaza yerinde hayatını kaybetti. Cihangir’in cansız bedeni Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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