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Kırşehir Belediyespor, Bandırmaspor maçı canlı yayınlanacak

İHA

2'nci Lig Kırmızı grupta mücadele eden Bandırmaspor, zirveden kopmak istemeyen ve play off mücadelesi veren Kırşehir Belediyespor maçı TRT Spor'da naklen yayınlanacak.

Kırşehir Belediyespor, Bandırmaspor maçı canlı yayınlanacak

2’nci Lig Kırmızı grupta mücadele eden Bandırmaspor, zirveden kopmak istemeyen ve play off mücadelesi veren Kırşehir Belediyespor maçı TRT Spor'da naklen yayınlanacak.
Ligin bitimine 11 hafta kala 50 puanla zirvede yer alan Bandırmaspor, Kırşehir Belediyespor'u konuk edecek. Kırşehir Belediyespor ise zorlu deplasmanda galip gelerek üst sıralardan kopmak istemiyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kırşehir’de oynanan maç 22 sonuçlanmıştı. Saat 13.30’da başlayacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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