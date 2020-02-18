Kırşehir'de, eski komiser yardımcısına FETÖ gözaltısı

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2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında eski komiser yardımcısı gözaltına alındı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli soruşturma kapsamında aranan ve Kırşehir'de bulunduğu tespit edilen komiser yardımcısı Ş.K'yi kent merkezindeki bir adreste yakaladı.

Emniyete götürülen Ş.K'nin işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü ile gönderileceği belirtildi.

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