Voleybol turnuvası birincisi çocuklar Yozgat müsabakalarına vize aldı

Çabuk yorulma neden olur?

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– Kırşehir’in Mucur ilçesi Fatih Ortaokulu öğrencileri, voleybol yıldız erkekler turnuvasında il birincisi oldu.

Kırşehir’i, Yozgat’ta yapılacak gurup müsabakalarında temsil etme hakkı kazanan Mucur ilçesi Fatih Ortaokulu öğrencileri ile birlikte ilçede bulunan esnaflarda sevinç yaşadı.

İl bazlı yapılan müsabakalarda rakiplerini eleyen öğrencilere ilçede bulunan esnaflarda spor ayakkabısı, top, eşofman gibi bazı hediyelerde bulundu. Mucur ilçesi Fatih Ortaokulu öğrencileri taşımalı sistemle eğitim görüyor.

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