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Gençler Kırşehir'de, 7 proje ile destek alacak

İHA

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında 7 projeye destek verdi.

Gençler Kırşehir'de, 7 proje ile destek alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında 7 projeye destek verdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2020 yılı içerisinde üniversitelerde gençlik toplulukları, ilkokul, ortaokul, bilim ve sanat merkezi ile liselerde gençlik gruplarına yönelik olarak "Gönüllülük", "Kültür ve Sanat", "Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor", "Yenilikçi Fikirler", "Çevre Bilinci" ve "Hayvanların Korunması" konu başlıklarında toplam bin 1 projeye 17 milyon 500 bin lira tutarında destek vereceğini açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kırşehir Merkez, Kaman, Mucur ilçelerinde toplam 7 proje desteklenerek, bakanlık ile sözleşme imzalandı. Şubat ayı sonu itibarıyla faaliyetlerine başlayacak olan projelerin koordinatörleriyle Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Cacabey Gençlik Merkezinde toplantı yapıldı.
Gençlerin ve gençlik guruplarının kişisel ve sosyal gelişimlerinin dikkate alındığı program hakkında açıklamada bulunan Kırşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Faruk Şahin, "Gençlerin kişisel ve sosyal gelişiminin desteklenmesi, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkan sağlanması, karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımının artırılması, gençlik ve spor hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesine yönelik proje destek programlarının oluşturulması ve yürütülmesi, gençlik grupları veya gençlik toplulukları ile ortak projeler yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir"dedi.

Eğitim, kültür, araştırma, sanat, bilim, girişimcilik, spor, gönüllülük, hareketlilik, katılım, sosyal uyum ve Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluk alanına giren diğer konularda hazırlanan projelere destek veriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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