İçme Suyu- Şebeke Hattı Projesi Kaman ilçesinde hayata geçirildi

Kırşehir'in Kaman ilçe Belediye Başkanı Necati Çolak, ilçeye yapılacak 44 milyon liralık yatırımla ilçenin içme suyu şebeke hattı projesinin değişeceğini söyledi.

Su altyapısı değişimi hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Necati Çolak, “Başlanan çalışma sonrası Kaman ilçesinde suyun altyapısı değişecek. Suyun kalitesi artacak. Göreve geldikten sonra ilçemiz de özellikle teknik sorunları çözmeyi ilke edindik. Reçeteyi ilçemiz için doğru yazıp teşhisini de doğru şekilde yapmaktayız”dedi.

Altyapının değişimine başlandı. 44 Milyon liraya mal olan projenin ilk etabı 176 kilometre şebeke hattı ile 5 depodan oluşuyor. 44 milyon liranın 22 milyon lirasının hibe edileceği ve otomasyon sistemli olacağı biliniyor.

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