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Ezgi Müzik Topluluğu Kırşehir’de, 3 okula eğitim desteği sundu

İHA

Ezgi Müzik Topluluğu Kırşehir’de, 3 okula eğitim desteği sundu

– Abdal diyarı Kırşehir’de, Ezgi Dostları Müzik Topluluğu üç farklı okula eğitim desteği sundu.
Türkiye’nin her yöresinden halk müziği eserleri ile bozlak eserler seslendiren gurup çok sesli çağdaş yorumlarıyla oluşturulan konserlerin gelirleri ile eğitim desteği sunuyor.
Abdal kültürünün süreklilik kazanması adına yapılan her türlü çalışmayı desteklediklerini anlatan gurup üyelerinden Müzik Öğretmeni Şimal Kılıç, “Abdal geleneğinin en derin izlerle yoğrulduğu Kırşehir’de, kültürün devamlılığı çalışmalarını yakın takip ediyoruz. Kültürel devamlılık adına yapılan her çalışma içerisinde gönüllü olarak yer alıyoruz. UNESCO müzik şehirleri ağı içerisine Kırşehir’in girmesi ise bu alanda yapılacak her çalışmanın önemli olduğunun kanıtını bizlere sunuyor. Abdaldık geleneğinin yaşandığı Kırşehir’de davul ustası Adem Göçer’in “Yaşayan İnsan Hazinesi” ödülünü Neşet Ertaş’tan sonra alması müziğin ve gelecek kuşaklara aktarılmak istenilen kültürün ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor”dedi.

Köy okulları ihtiyaçlarının karşılanması yanı sıra müzik kulağı keşifleri yapıyorlar
Okullara ve öğrencilere sunulan eğitim desteklerine ilişkin gurup üyelerine görüşülen okul idarecileri ve ebeveynlerin yönlendirme yaptığını belirten Kılıç, “Kırşehir’de, 3 okula eğitimle ilgili destekler sunduk. Desteklerimiz okullarımıza olduğu gibi ihtiyaç sahibi gençlerimize yönelikte oluyor. Konserlerimizden belirli bütçeler ayırarak destek hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Abdal kültürünün cadde ve sokaklarında her an yaşandığı Kırşehir kadar Türkiye genelinde çalışmalarımız var. Yurt içi ve yurt dışı konserlerimizden elde edilen gelirlerini de eğitim çalışmalarında harcıyoruz. Gittiğimiz bölgelerde ise müzik kulağı keşifleri yaparak gençlerimizin destek almasına katkılar sunuyoruz”diye konuştu.
Farklı kültürlerin yansıması özelliğini de taşıyan gurup, yardımlaşma ve dayanışma gücü ile eğitimli bir toplumun yetişeceğine inanıyor. Köy okullarının ihtiyaçlarının karşılanması kadar Türkiye genelinde müzik kulağına yatkın gençlerinde tespitlerini yaptıklarını ifade eden Kılıç, “Müzikle farklı bir dünyanın oluşacağına inanıyoruz. Bozlak ustası merhum Neşet Ertaş’ın devlet sanatçılığı unvanını almaması ve hayatı boyunca gösterdiği mütevazilik bizlere en büyük örnektir. Oluşturduğumuz gurupla hayatımızın her pasajında müzikle birlikte paylaşma duygusunu birleştirerek bir noktada da eğitim atakları başlatıyoruz”ifadelerini kullandı.
2017 Yılında bir araya gelen gurup, 2018 yılında otizmli ve engelli çocuklar yararına konser düzenlemişti. Gurubun öncelikli amacı; müzik yapmak. ‘Çünkü müzik bizi iyileştiriyor’ diyorlar. Bizim dışımızdaki insanlarla da paylaşımlarda bulunmak. Küçüklerin yüreklerine dokunmak niyetiyle çıkılan yolda özellikle köy okullarında okuyan ve maddi imkanı olmayan insanlara konserlerden gelen gelirleri paylaşarak farkındalık oluşturmak istiyorlar.

6 Ekim 2018 tarihinde, İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi Halk Sahnesi'nde Otizm ve Engelli Çocuklar yararına verilen konserle başlayan yolculukları 27 Eylül 2019 tarihinde Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde köy okullarında okuyan çocuklarla dayanışma amaçlı bir araya gelinmesiyle sürdürülüyor. Gurubun ilk sahnesi ise yakalarına takılan çınar yaprakları ile başlıyor.
Bugüne kadar yapılan bu konserin geliri ile Kırşehir'de bir ilçe okuluna 20 bağlama, Van'da bir köy okuluna eğitim malzemesi, Hakkari'de iki okula kışlık mont ve ayakkabı, Bitlis Hizan ilçesinin bir köyüne 15 değişik müzik enstrümanı, Diyarbakır´da bir ilçe okuluna 5 gitar, Urfa'da bir okul boyaması için yardımda bulunuldu.

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