Mucur ilçesinde eski köy odası sohbetleri başlatıldı

– Kırşehir’in Mucur ilçesinde teknoloji bağımlılığına karşı “Köy Odası Sohbetleri” başlatıldı.

Mucur İlçesi Kaymakamlığı Edebiyat Meclisinin başlattığı köy odası sohbetlerinin ilki gerçekleşti. Mucur ilçesi gençlik merkezinde gerçekleştirilen programa ilçe Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, ilçe Kaymakamı Kaya Çelik, iş adamları, esnaflar, çiftçiler ve eğitimciler katıldı.

Köy odası sohbetlerini organize eden halk şairi Sait Sargın, “İlçemizin geleceği için köy odası sohbetlerini başlattık. Aslında önceki dönemlerde de yapıyorduk ama ara vermiştik. Amacımız ilçe yöneticileri ile halkı buluşturup ilçenin geleceği hakkında teknolojiden uzak kalarak belirleyici etkenleri ortaya çıkarmak ”dedi.

Mucur ilçesinde başlatılan köy odası sohbetlerine katılan ilçe belediye başkanı Atılgan Yılmaz, kardeşlik duygusu ile ilçenin geleceği hakkında kararların birlikte alınacağını söyleyip ilçede ki yatırım durumları hakkında bilgiler verdi.

Her ay düzenli olarak yapılması beklenen sohbetlerle halkın taleplerinin de doğru alınabileceğini belirten ilçe kaymakamı Kaya Çelik ise konuşmasında, “Halkımızın ve yöneticilerimizin bu tür kültürel sohbetlerle bir arada olmasını önemsiyor. Kültürel devamlılıkla birlikte yöneticilerle halk bir araya geliyor”dedi.

İlçede başlatılan Köy odası sohbetleri, ilçeye bağlı köylerde de, misafirlerin ağırlandığı odalarda yapılıyor.

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