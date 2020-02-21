CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan: "Savaş mağduru çocukların kontrolleri salgın hastalıklarda sıklıkla yapılmalı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan: "Savaş mağduru çocukların kontrolleri salgın hastalıklarda ...

İHA

CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan, TBMM Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, salgın hastalıkların görülme sıklıklarında savaş mağduru çocukların kontrollerinin ve takiplerinin yapılmamasının etkisi olduğunu söyledi.

CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan: "Savaş mağduru çocukların kontrolleri salgın hastalıklarda sıklıkla yapılmalı"

CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan, TBMM Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, salgın hastalıkların görülme sıklıklarında savaş mağduru çocukların kontrollerinin ve takiplerinin yapılmamasının etkisi olduğunu söyledi.
Milletvekili İlhan, açıklamasında; "Türkiye'ye 2011 yılından beri gerçekleşen mülteci akınları, salgın hastalıkların yayılmasında ciddi etki oluşturdu. Savaş mağduru mültecilerin üçte biri çocuklardan oluşuyor. Göçle gelen çocukların başta aşı olmak üzere diğer tüm sağlık kontrol ve takiplerinin yapılmasında eksiklikler yer almakta"dedi.
Türkiye'de suçiçeği, kızamık, uyuz, menenjit, el ayak hastalığı gibi sıfıra yakın, çok düşük orandaki hastalıkların görülme sıklığında ciddi ölçülerde artış olduğunu vurgulayan milletvekili İlhan, "Ülkemizde neredeyse sıfırlanan birçok çocuk hastalığının tekrar ortaya çıkmasında takibi yapılamayan mülteciler ve değişime uğrayan aşı politikaları birincil sebep olarak karşımıza çıkmaktadır. Bakanlık verilerine bakıldığında her şey yolunda gitmektedir. Önümüzde İdlib'den gelmesi beklenen 1 milyon mülteci düşünüldüğünde bir an önce bu konuda gereken özen gösterilip ileride çok büyük sorunlar yaşamamak adına ciddi adımlar atılmalıdır"dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Karakaya, Tıp Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Karakaya, Tıp Fakültesi öğrencileri ile bir ...
Mucur ilçesinde eski köy odası sohbetleri başlatıldı
YEREL HABERLER Mucur ilçesinde eski köy odası sohbetleri başlatıldı
KAEÜ’si Rektörü Vatan Karakaya: “Projeler ile yerel-bölgesel kalkınmaya katkı sağlıyoruz”
YEREL HABERLER KAEÜ’si Rektörü Vatan Karakaya: “Projeler ile ...
Kırşehir'de, tarım ve hayvancılık değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kırşehir'de, tarım ve hayvancılık değerlendirme ...
Ezgi Müzik Topluluğu Kırşehir’de, 3 okula eğitim desteği sundu
YEREL HABERLER Ezgi Müzik Topluluğu Kırşehir’de, 3 okula eğitim ...
İçme Suyu- Şebeke Hattı Projesi Kaman ilçesinde hayata geçirildi
YEREL HABERLER İçme Suyu- Şebeke Hattı Projesi Kaman ilçesinde ...
Gençler Kırşehir'de, 7 proje ile destek alacak
YEREL HABERLER Gençler Kırşehir'de, 7 proje ile destek alacak
Yardım Sevenler Derneği 92. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyor
YEREL HABERLER Yardım Sevenler Derneği 92. Kuruluş Yıl Dönümünü ...
Seyahat belgesi olmayan yabancı uyrukluları taşıdı 6 bin 936 lira ceza yedi Taksici Metin Polat: “İnsanlık adına pişman değilim kanundan haberdar değildim”
YEREL HABERLER Seyahat belgesi olmayan yabancı uyrukluları taşıdı 6 ...
KAEÜ’sinde “Serebral Palsi ve Kas Hastalıkları” Konferansı düzenlendi
YEREL HABERLER KAEÜ’sinde “Serebral Palsi ve Kas Hastalıkları” ...
Kaçak göçmen taşıyan taksi şoförüne 6 bin 936 TL ceza
YEREL HABERLER Kaçak göçmen taşıyan taksi şoförüne 6 bin 936 TL ceza
AK Parti’den, eski ilçe başkanlarına teşekkür plaketi
YEREL HABERLER AK Parti’den, eski ilçe başkanlarına teşekkür plaketi
CHP Kırşehir milletvekili İlhan: “Kırşehir, tarihsel ve kültürel mirasıyla mihenk taşı olmuştur”
YEREL HABERLER CHP Kırşehir milletvekili İlhan: “Kırşehir, tarihsel ...
Voleybol turnuvası birincisi çocuklar Yozgat müsabakalarına vize aldı
YEREL HABERLER Voleybol turnuvası birincisi çocuklar Yozgat ...
Kırşehir'de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor
YEREL HABERLER Kırşehir'de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X