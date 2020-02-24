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Mahkeme 50 bin liralık ağaç kesme cezasının 38 bin 400 lirasını iptal etti

DHA

KIRŞEHİR'de, Halil Karakeçeli'ye (28), lokantası önündeki kaldırımda bulunan 2 akasya ağacına dallarını kırarak zarar verdiği gerekçesiyle belediye tarafından verilen toplam 49 bin 728 lira para cezasının, 50 yaşındaki ağaç için verilen 38 bin 400 liralık kısmı, mahkemece iptal edildi.  

KIRŞEHİR'de, Halil Karakeçeli'ye (28), lokantası önündeki kaldırımda bulunan 2 akasya ağacına dallarını kırarak zarar verdiği gerekçesiyle belediye tarafından verilen toplam 49 bin 728 lira para cezasının, 50 yaşındaki ağaç için verilen 38 bin 400 liralık kısmı, mahkemece iptal edildi.  
Geçen yıl eylül ayında, Halil Karakeçeli'nin, Aşıkpaşa Mahallesi'nde bulunan lokantasının önündeki kaldırımda bulunan biri 50, diğeri 20 yaşındaki 2 akasya ağacına, dallarını kırarak zarar verdiği iddia edildi. Kırşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Karakeçeli'ye, 50 yaşındaki ağaç için 38 bin 400 TL, 20 yaşındaki ağaç için 11 bin 328 TL olmak üzere toplam 49 bin 728 TL para cezası kesti. Ceza, zabıta tarafından hazırlanan tutanak ile kayıt altına alınarak, belediye encümen toplantısında karara bağlandı. Lokantacı Karakeçeli de Kırşehir 3. Asliye Ceza Mahkemesi´ne başvurarak, cezalara itiraz etti.
'SADECE SUÇTAN YAPTIRIM UYGULANABİLİR'
Mahkeme, 50 yaşındaki ağaç için yapılan itirazı inceleyerek, 38 bin 400 TL'lik cezayı iptal etti. Kararda, eylemin hem kabahat hem de suç teşkil etmesi dolayısıyla, Kabahat Kanunu'nun15/3 maddesinde yer alan, "Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanabilir. Ancak, suçtan dolayı yaptırım uygulanamayan hallerde kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanır" gerekçesi ile Karakeçeli hakkında Kabahat Kanuna göre verilen idari para cezasının iptaline karar verdi. Ayrıca, Karakeçeli hakkında, açılan kamu davasının devam ettiği belirtildi. 20 yaşındaki ağaç için verilen 11 bin 328 TL'lik cezanın itirazı ise, Nisan ayında karara bağlanacak.
'ADALET YERİNİ BULACAK'
Kendisine kesilen ceza tutarının çok yüksek olduğunu belirten Halil Karakeçeli, "İş yerindeki kapımızın önünde iki ağaç vardı. Rüzgardan dolayı dallar kırılmıştı. Biz de insanların üzerine düşmesin istedik. O iki ağacın sadece iki tane dalı kesildi.  Birinci gün 38 bin 400 TL, ikinci gün 11 bin 328 TL ceza geldi. Cezamız var razıyım ama cezanın değeri bu kadar olmamalı. 400-500 TL ödeyebilirim ama bunun cezası 50 bin olmamalıydı. Para kazanmak o kadar kolay değil.  38 bin 400 TL olan ilk cezayı mahkeme iptal etti. Şu an ikinci cezadan çıkacak sonucu bekliyorum.  Keşke bu duruma gelinmeseydi. Üzülüyorum. İnşallah adalet yerini bulacak" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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