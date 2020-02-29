Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yapılan çalışmalarda 114 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre ekipler tarafından A.K'nin kent merkezindeki ikametinde yapılan aramada 41 gram uyuşturucu esrar maddesi ile üzerinde ise 141 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan A.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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