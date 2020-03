Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Ramazan Baykara: "Şehitlerimizin ruhlarını incitmeyecek her davranışın yanındayız"

Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneğini ziyaret eden Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Ramazan Baykara, şehit ailelerinin ve şehitlerin ruhlarını incitmeyecek her derneğin faaliyetlerinin yanında olduklarını söyledi.

İl Müdürü Baykara, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında şehit aileleri ve derneklerini destek amaçlı ziyaret ediyor.

Anadolu Şehit Aileleri Derneği Yönetim Kurulu tarafından karşılanana Baykara, yaptığı açıklamada; "Emeğin kutsallığını düşünüyoruz. Şehitlerimizin ruhlarını incitmeyecek her davranış ve derneğin yanındayız. Anadolu Şehit Aileleri Derneği de Kırşehir'de, Federasyon ve Konfederasyon yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yolunuz açık olsun"dedi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin Bahar Kalkanı Harekatından da başarı ile çıkacağını ifade eden İl Müdürü Baykara, şehit aileleri ve Kırşehir'de Anadolu Şehit Ailelerinin de yapılan operasyona tam destek verdiğini söylediği açıklamasında; "Ordumuz, İdlib bölgesinde büyük bir operasyonun içerisinde şehitlerimizin kanları üzerinde vatanımızı koruyoruz. Bu süreçte de toplumun her kesiminin yer aldığı birlikteliğe ihtiyacımız var. Bizler de Türkiye'nin her bölgesinde şehit ve gazilerimizin yanlarındayız"diye konuştu.



Anadolu Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ali Sarıca ise yapılan ziyarette Kırşehir'de, devletin yanında yer aldıklarını ve bölgede yaşanan sıcak gelişmeleri her an takip ederek kamu oyu ile paylaşım içerisinde olduklarını belirtti.

Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesi sonrası basına kapalı toplantı ile devam etti.

