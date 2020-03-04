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KKTC Başbakanı Tatar: "Türk Kültürünün önemli merkezi Kırşehir'de olmaktan mutlu oldum"

İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Ahiliğin merkezi Kırşehir'de, Vali İbrahim Akın ve Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu tarafından ağırlandı.

KKTC Başbakanı Tatar: "Türk Kültürünün önemli merkezi Kırşehir'de olmaktan mutlu oldum"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Ahiliğin merkezi Kırşehir'de, Vali İbrahim Akın ve Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu tarafından ağırlandı.
Vali İbrahim Akın, Ahiliğin başkenti, bir tarih ve kültür şehir aynı zamanda UNESCO'nun Müzik Şehirler Ağı'na giren ve müzik şehri olan Kırşehir'de, Başbakan Ersin Tatar'ı ağırlamaktan mutlu olduğunu söyledi. Kırşehir Valiliği şeref defterini imzalayan (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, Türkiye ile, Anadolu insanı ile her türlü güzellikleri ve kültürümüzü paylaşmaktır. Ekonomik, sosyal, kültürel ilişkilerimizin gelişmesine yıllardır çeşitli münasebetlerle kaynaşma içindeyiz. 1974'den sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yerleşmiş çok sayıda Anadolu insanımız var. Kırşehir'den de kardeşlerimizin olduğunu biliyorum. Kültürel faaliyetlerin devamı ve kaynaşma Kıbrıs halkı ile Anadolu halkının kaynaşması birlik ve beraberlik içinde güçlenme ve haliyle refah ve mutluluğu artması, kültürün paylaşılması ve bu iletişim çağında bu imkanları kullanarak yakınlığımızın daha da artması en büyük temennimizdir" dedi.

"Türkiye'nin acısı bizim acımızdır"
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı’na da değinen Başbakan Tatar, "Şu anda Türkiyemiz İdlib'de şehitler vermiştir. Hatay'da olaylar olmuştur. Dolayısıyla Kıbrıs Türk'ünün yüreğindeki acıyı da paylaşıyorum. Türkiye'nin acısı bizim acımızdır. Türkiye'nin güçlenmesi ve selameti bizim de selametimizdir. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine, sevenlerine, milletimize baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. İnşallah Bahar Kalkanı Harekatı başarı ile sonuçlanır. Türkiye'nin güvenliği, bu bölgedeki huzur ve barış ortamı inşallah süregelir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk halkı bu bölgede onurlu bir şekilde devletini güçlendirerek yoluna devam eder. Haritaya ve gelişmelere baktığımızda her zaman söylüyorum 1071'de atalarımız Malazgirt'e gelmiş, 1453'de İstanbul'un fethi ile Avrupa'ya doğru yayıldık. 1971'de de Kıbrıs'ın fethi. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs'ın tarihine baktığımızda bu üç tarih çok önemli. Kıbrıs'ta da bir takım şeyler yaşandı. 1974'e kadar Kıbrıs Türkü direndi. Şimdi 1974'den sonra bambaşka bir durum ortaya çıkmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni güçlendirme adına orada da büyük bir mücadele verilmektedir" diye konuştu.
Kırşehir Valiliğinde bir süre kalan Başbakan Tatar, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ve Vali İbrahim Akın'la birlikte Ahi Külliyesine giderek Ahi Evran'ın kabrinde dua ederek Cacabey Meydanına geçip külliye alanında incelemelerde bulunduktan sonra Kırşehir'den ayrıldı.

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