İl Özel İdare Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz: “Köylerde, yol sıkıntılarını kaldırmak öncelikli amacımız”

'Abim ile hep çok anlaşarak büyüdük'

– Kırşehir İl Özel İdare Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, 2020 yılı çalışmaları kapsamında köy yollarında vatandaşın yaşadığı sıkıntıyı çözmenin öncelikli amaçları olduğunu söyledi.

Yılmaz, açıklamasında; 2020 yılı çalışma programları kapsamında yer alan Merkez, Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Mucur ve Kaman ilçesi köyleri köy içi yol yapım ve bakım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Köy içi yol bakım ve onarım, stabilize bakım ve yapım çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Genel Sekreter Yılmaz, “2020 yılı yol bakınonarım ve yapım işlerimiz kapsamında vatandaşlarımızdan gelen talepler ve planladığımız programlar dahilinde köy içi yol yapım çalışmaları sürüyor.

Amacımız; köylerde yaşayan vatandaşlarımızın yol konusunda yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmaktır. Ekiplerimizin çalışması sonucu toplamda 35 kilometrelik merkez ve ilçe köylerimizin bir çok köy içi stabilize yol ve bakım çalışmalarını tamamlamış durumdayız” dedi.

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