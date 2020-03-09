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Şehit Ömer Halis Demir, ilkokulu öğrencileri kadın esnafa karanfil dağıttı

İHA

Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu öğrencileri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Kırşehir'de, kadın esnafa karanfil dağıttı.

Şehit Ömer Halis Demir, ilkokulu öğrencileri kadın esnafa karanfil dağıttı

Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu öğrencileri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Kırşehir'de, kadın esnafa karanfil dağıttı.
Okul Müdürü Özgür Kurudal, öğrencilerin düzenlenen etkinlikle birlikte kadının; sosyal yaşamdaki yerini öğrendiğini söyledi.
Cacabey Meydanı'nda ve Yeraltı Çarşısı üzerinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler kadının toplumdaki yer ile birlikte çalışma hayatında olduklarını da gözlemledi.
Kurudal, düzenlenen sınıf etkinliği ile çocukların evlerinde ki anne ile kadının toplumdaki yerinin karşılaştırmalı öğretildiğini belirtti. Kurudal yaptığı açıklamada; "Kadın annedir; merhametin, şefkatin, sevginin ve fedakarlığın sembolüdür. Kadın eştir; sorumluluklarımızı paylaşan hayat yükümüze omuz verendir Kadın kardeştir, evlattır; sevgi ve masumiyet kaynağıdır. Kadın eğitendir; evlatlarımızın ilk öğretmeni, yol göstericisidir"dedi.
2/B sınıfı öğrencileri, Cacaabey Meydanı ve Yeraltı Çarşısı üzerinde kadın esnaf ve çalışanlara karanfil dağıtarak yaptıkları iş üzerine sohbette bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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