Analigde, yüzme takımı yarı finale çıktı

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– Nevşehir’de, düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Grup Müsabakalarında Kırşehir, erkekkadın takımları yarı finale çıktı.

07 08 Mart 2020 tarihleri arasında Nevşehir yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda düzenlenen ve Kırşehir adına yarışan sporculardan İbrahim Sıtkı Kökcü 100 metre kelebekte ikinci olarak gümüş madalya, 50 metre serbest ve 400 metre serbest de dördüncü olarak bronz madalya aldı. 50 metre sırtta ise Arda Boran Özbek dördüncü oldu.

Anadolu Yıldızlar Ligi İç Anadolu Grup müsabakalarında yüzme 13 yaş erkek takımı ve 14 yaş erkek takımı ile 13 yaş kız takımı yarı finale yükseldi. Anadolu Yıldızlar Ligi yarı final müsabakaları 45 Nisan 2020 tarihleri arasında Niğde de yapılacak.

Anadolu Yıldızlar Ligi İç Anadolu Grup karşılaşmalarında gruplardan çıkarak adlarını Analig Yüzme Yarı Finallerine yazdıran sporcular antrenörleri Recep Musa Çapkur ve Dilar Kılıç gözetiminde hazırlanıyor.

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