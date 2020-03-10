Kırşehir’den İdlib’de yaşayan sivillere insani yardım

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– Yeni Dünya Vakfı Kırşehir şubesi tarafından İdlib’de yaşayan sivil halka insani yardım gönderildi.

Terme Caddesi üzerinde dualarla gönderilen yardımlar hakkında konuşan Yeni Dünya Vakfı Kırşehir Şube Başkanı Ali Kaygısız, Kırşehir halkına destek çağrısında bulunduklarını ve halkında yardım faaliyetine duyarsız kalmadığını söyledi.

Kaygısız, açıklamasında; “Gönül daha fazla yardım edebilelim isterdi ama şuan elimizden gelenin en iyisini yaptık. Yeni Dünya Vakfı İstanbul merkezli bir vakıf inşallah ilerleyen dönemlerde farklı çalışmaları da yapacağız.”dedi.

Yeni Dünya Vakfı tarafından hazırlanan 2 tırda 50 ton un İdlib’de yaşayan sivil halka ulaştırılmak üzere yola çıktı.

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