Kırşehir Belediyesi, ortak kullanım alanlarında koronavirüs ilaçlaması yaptı

Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri , Kırşehir’de ortak kullanım alanları ile vatandaşın yoğun kullandığı alanlarda koronavirüs önlemleri kapsamında ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı.

Dünyada tedirginliğe neden olan koronavirüs tehdidine karşı Kırşehir Belediyesi, ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri, yürütülen ilaçlama çalışmaları kapsamında, özel kıyafetler giyip, maske takarak dezenfekte işlemi yapıyor.

Yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler kapsamında vatandaşların virüslerden olabildiğince uzak tutulması hedefleniyor. Hastalıkların yayılma ihtimali bulunan alanlarda çalışma yapan Belediye ekipleri şehirde yoğun kullanımda belirlenen alanları ilaçladı.

Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, ilaçlama çalışmalarının periyodik olarak sürdürüleceğini söyledi.

Ekicioğlu, açıklamasında; “Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz koronovirüse karşı önlemlerini aldı. Son günlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs gündemde. Biz de Kırşehirli hemşerilerimizin sağlığı ve huzuru için tedbirlerimizi bir üst seviyeye çıkardık. Halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda ve toplu taşıma araçlarımızda, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini artırdık. Belediye ekiplerimiz düzenli olarak çalışmalara devam edecek “dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.