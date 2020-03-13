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Kırşehir'de yazıhanelerde tatil yoğunluğu

DHA

Kırşehir'de yazıhanelerde tatil yoğunluğu


Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA) KIRŞEHİR´de koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin tatil edilmesinin ardından, öğrenciler memleketlerine gitmek için yazıhanelerde uzun kuyruklar oluşturdu.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi´nde okuyan öğrenciler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından şehirlerarası otobüs firmalarının yazıhanelerine akın etti. Öğrenciler yazıhanelerde uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle bazı firmalar, ek seferler düzenledi.
Otobüs firması işletmecisi Yılmaz Şanal ise, "Üniversite öğrencilerimiz memleketlerine gidecekleri için bugünden itibaren çok aşırı bir yoğunluk var. Akın akın memleketlerine gitmek için bekliyorlar. Biz bu yoğunluğu yaklaşık 3 hafta içinde de bekliyoruz. Ek seferler çıkardık" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR
2020-03-13 00:16:10

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