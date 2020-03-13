TSO, ev sahipliğinde 6. Tarım ve Hayvancılık Teknoloji Fuarı yapılacak

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– Kırşehir, Ticaret Sanayi Odası (TSO) tarafından 6. Tarım ve Hayvancılık Teknoloji Fuarı yapılacak.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz Yönetim kurulu üyeleri ve Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı ile organizatör firma yetkililerinin katılımlarıyla fuar alanı yerleşim planı ve teknik ayrıntılar görüşüldü.

TSO’da yapılan görüşmeler sonrasında fuar alanı olarak belirlenen pazar yeri bölgesinde incelemeler yapıldı.

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