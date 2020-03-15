İYİ Parti, Kırşehir'de yeni merkez ilçe başkanını seçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İYİ Parti, Kırşehir'de yeni merkez ilçe başkanını seçti

İHA

İYİ Parti Kırşehir teşkilatı yeni merkez ilçe başkanını Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen kongre ile belirledi.

İYİ Parti, Kırşehir'de yeni merkez ilçe başkanını seçti

İYİ Parti Kırşehir teşkilatı yeni merkez ilçe başkanını Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen kongre ile belirledi.
Kırşehir'de, düzenlenen 2. Olağan Kongreye İlçe Başkanı Yaşar Nuransoy'un çekilmesi sonrası tek aday olarak giren Zafer Satılmış, yeni merkez ilçe başkanı oldu. İl Başkanı Müfit Göçen, "Adaylarımızın kendi insiyatifleri sonrası birliktelik mesajı vererek kongreye tek aday ve tek liste ile çıkıldı. Yeniler eskilerin tecrübelerinden faydalanacak. Eskilerde yeni seçilen arkadaşlarımıza tam destek sunacaklar"dedi. 387 delegenin oy kullandığı seçimlerde konuşan yeni merkez İlçe Başkanı Zafer Satılmış, 12 Aralık 2017 tarihinde Kırşehir'de parti tabelasını nasıl astıklarını unutmadıklarını söyledi. Satılmış, delegeler ve partililerine yaptığı konuşmasında; "Memleketimizin en büyük sorunu adaletsizlik, eşitsizlik ve yoksulluktur. Kuruluşumuzun 2. yılında Kırşehir'de, millet ittifakı olarak mahalli idareler seçimlerini kazandık. Bölüşmelere karşı bizler millet ittifakı ile bütünleşme sağladık. İnsanlar düşüncelerini açıklayamazken biz; her platformda düşüncemizi net olarak söylemekten çekinmedik" diye konuştu.
İYİ Parti Kırşehir Teşkilatının kongresine Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, CHP Milletvekili Metin İlhan, siyasi partilerin il başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Kongre sonrası hatıra fotoğrafı çekilirken yeni merkez ilçe başkanı Satılmış, bir gurupla birlikte bozkurt işareti yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
Kırşehir Milletvekillerinden “Tıp Bayramı” mesajı
YEREL HABERLER Kırşehir Milletvekillerinden “Tıp Bayramı” mesajı
Genel Sağlık İş Temsilcisi Nuh Karakaya: "Sağlık çalışanlarının ağırlaşan çalışma koşulları var"
YEREL HABERLER Genel Sağlık İş Temsilcisi Nuh Karakaya: "Sağlık ...
Korona virüs açıklamaları sonrası kaya tuzunda talep yüzde 100 arttı Kristal Kaya Tuzu Maden Ocağı İşletmeni Mustafa Demirbilek: “Tuz talebi korona virüs açıklaması ile artış gösterdi”
YEREL HABERLER Korona virüs açıklamaları sonrası kaya tuzunda talep ...
Kırşehir valiliğinden soğuk ve yağışlı hava uyarısı
YEREL HABERLER Kırşehir valiliğinden soğuk ve yağışlı hava uyarısı
Kırşehir'de, liselilerden 10 ton dezenfektan ürün üretimi
YEREL HABERLER Kırşehir'de, liselilerden 10 ton dezenfektan ürün ...
TSO, ev sahipliğinde 6. Tarım ve Hayvancılık Teknoloji Fuarı yapılacak
YEREL HABERLER TSO, ev sahipliğinde 6. Tarım ve Hayvancılık ...
Kırşehir'de kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kırşehir'de kaza: 1 yaralı
(Görüntülü) Kırşehir'de yazıhanelerde tatil yoğunluğu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kırşehir'de yazıhanelerde tatil yoğunluğu
Kırşehir'de yazıhanelerde tatil yoğunluğu
YEREL HABERLER Kırşehir'de yazıhanelerde tatil yoğunluğu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X