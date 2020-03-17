Kırşehir'de, kar yağışı etkisi ile kapanan köy yolları açıldı

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

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Kırşehir'i, dün akşam saatlerinde etkisi altına alan kar yağışı ve tipi nedeniyle oluşan sürgünlerle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresinden edinilen bilgiye göre Akpınar, Boztepe, Akçakent ilçelerinde sürgünlerinde etkisi ile kapanan 23 köy yolu ulaşıma açıldı. İl Özel İdare ekipleri 4 Greyder, 4 bıçaklı kamyon, 1 kepçe, 2 pikap ile çalışmalarını sürdürüyor.

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