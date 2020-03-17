Kırşehir'de yolcu otobüsü yan yattı: 13 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kırşehir'de yolcu otobüsü yan yattı: 13 yaralı

İHA

Kırşehir'de, sabaha karşı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yan yatan yolcu otobüsündeki 13 kişi yaralandı.

Kırşehir'de yolcu otobüsü yan yattı: 13 yaralı

Kırşehir'de, sabaha karşı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yan yatan yolcu otobüsündeki 13 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, KırşehirKırıkkale karayolunda seyir halinde olan A.E. yönetimindeki 34 FA 7953 plakalı yolcu otobüsü, Akpınar ilçesinden çıktıktan sonra kar yağışı ve buzlanma etkisiyle yoldan çıkarak yan yattı.
Kazada, aralarında şoförün de bulunduğu 13 kişi yaralandı. İtfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan 13 yaralı, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ve polis trafik ekipleri, kaza yerinde güvenlik tedbiri alarak karayolundaki ulaşımı kontrollü olarak sağladı.
27 yolcusu bulunan otobüsün Bursa'ya gitmek üzere Kahramanmaraş'tan yola çıktığı öğrenildi. Ayakta tedavileri sağlanan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir Kent Konseyinden koronavirüs çağrısı
YEREL HABERLER Kırşehir Kent Konseyinden koronavirüs çağrısı
Kırşehir'de, kar yağışı etkisi ile kapanan köy yolları açıldı
YEREL HABERLER Kırşehir'de, kar yağışı etkisi ile kapanan köy ...
Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği gezilerin iptal edildiğini duyurdu
YEREL HABERLER Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği gezilerin iptal ...
Kırşehir Meteoroloji İl Müdürü Seyit Ahmet Yıldız: "Hava değişimlerinin 3 gün devam etmesi bekleniyor"
YEREL HABERLER Kırşehir Meteoroloji İl Müdürü Seyit Ahmet ...
Çiçekdağı Belediyesi 'kaldırım ve yürüyüş yolu' için 1. Etap ihale sürecini başlattı
YEREL HABERLER Çiçekdağı Belediyesi 'kaldırım ve yürüyüş yolu' için ...
Kırşehir’de kaza: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Kırşehir’de kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Kırşehir'de kaza: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Kırşehir'de kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Kırşehir'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
YEREL HABERLER Kırşehir'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
İYİ Parti, Kırşehir'de yeni merkez ilçe başkanını seçti
YEREL HABERLER İYİ Parti, Kırşehir'de yeni merkez ilçe başkanını ...
Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X