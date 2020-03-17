Kırşehir Kent Konseyinden koronavirüs çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kırşehir Kent Konseyinden koronavirüs çağrısı

İHA

Kırşehir Kent Konseyi, koronavirüs nedeni ile etkinliklerini iptal ettiğini duyurarak tedbirlerin uygulanması noktasında çağrı yaptı.

Kırşehir Kent Konseyinden koronavirüs çağrısı

Kırşehir Kent Konseyi, koronavirüs nedeni ile etkinliklerini iptal ettiğini duyurarak tedbirlerin uygulanması noktasında çağrı yaptı.
Kırşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Tolga Akpınar, Sağlık Bakanlığı tarafından bilgilendirmeler dışında muhatap alınmaması ve İçişleri Bakanlığının yayınladığı tedbir kurallarına da harfiyen uyulmasının faydalı olacağını söyledi. Genel Sekreter Akpınar açıklamasında; "Bünyemizde bulunan Çevre, Tarım ve Çocuk,Gençlik Çalışma Grubu, Kadın Meclisi ile birlikte hazırladığımız 1 Panel, 2 Konferans, Okul Söyleşileri ve Okuma Yazma Kursunu koronavirüs tedbirleri nedeniyle ileri bir tarihe erteledik. Bu süreç geçtikten sonra Kırşehir Kent Konseyi olarak ilk işimiz salgın hastalıklarla mücadele etmek için neler yapabileceğimizi, hangi çalışmaları yürüteceğimizi belirlemek olacak. Ertelediğimiz etkinlikleri daha da artırarak yapmak için azami bir çaba göstereceğiz" dedi. Sağlık otoritelerinin kararlarının halk tarafından da eksiksiz şekilde uygulanmasının faydalı olacağını ifade eden Akpınar, açıklamasını şöyle sürdürdü;
"Kırşehir Kent Konseyi olarak vatandaşlardan ricamız, devletimizin aldığı kararlara ve sağlık otoritelerinin uyarılarına harfiyen uymalarıdır. Sağlık Bakanlığının açıkladığı 14 kuralına riayet edelim. Bunun yanı sıra verilen aranın bir tatil değil tedbir olduğu bilinciyle evimizde günlük hayatımızı panik olmadan geçirelim. Tüm çalışma ve meclis gruplarımızla bu süreç tamamlandıktan sonra geçirdiğimiz aşamaları Kırşehir özelinde derleyip kamuoyu ile paylaşacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir'de yolcu otobüsü yan yattı: 13 yaralı
YEREL HABERLER Kırşehir'de yolcu otobüsü yan yattı: 13 yaralı
Kırşehir'de, kar yağışı etkisi ile kapanan köy yolları açıldı
YEREL HABERLER Kırşehir'de, kar yağışı etkisi ile kapanan köy ...
Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği gezilerin iptal edildiğini duyurdu
YEREL HABERLER Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği gezilerin iptal ...
Kırşehir Meteoroloji İl Müdürü Seyit Ahmet Yıldız: "Hava değişimlerinin 3 gün devam etmesi bekleniyor"
YEREL HABERLER Kırşehir Meteoroloji İl Müdürü Seyit Ahmet ...
Çiçekdağı Belediyesi 'kaldırım ve yürüyüş yolu' için 1. Etap ihale sürecini başlattı
YEREL HABERLER Çiçekdağı Belediyesi 'kaldırım ve yürüyüş yolu' için ...
Kırşehir’de kaza: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Kırşehir’de kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Kırşehir'de kaza: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Kırşehir'de kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Kırşehir'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
YEREL HABERLER Kırşehir'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
İYİ Parti, Kırşehir'de yeni merkez ilçe başkanını seçti
YEREL HABERLER İYİ Parti, Kırşehir'de yeni merkez ilçe başkanını ...
Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X