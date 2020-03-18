AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli: “Çanakkale, tarihin akışının değiştiği yerdir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli: “Çanakkale, tarihin akışının değiştiği yerdir”

İHA

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli: “Çanakkale, tarihin akışının değiştiği yerdir”

– AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, Çanakkale’nin tarihin akışının değiştiği yer olduğunu söyledi.
Milletvekili Kendirli, “Çanakkale Zaferimizin 105. yıl dönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyoruz. Kahraman ecdadımız Çanakkale’de; toplara, tüfeklere karşı inanç ve umutlarıyla mücadele ederek, ülkemizin istikbalini Çanakkale’de teminat altına almıştır” dedi. 105 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizin ayağına vurulmak istenilen prangaların Çanakkale ruhu ile çıkarılacağını söyleyen Kendirli’nin açıklaması şöyle;
“105 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizin ayağına vurulmak istenen prangaları Çanakkale ruhuyla bertaraf edeceğiz. İnanıyoruz ki; millet olarak Çanakkale’de sergilenen birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettikçe, hiçbir güç bize yön veremeyecek, karşımızda duramayacak ve Çanakkale asla geçilemeyecektir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KAEÜ koronavirüse karşı önlemlerini arttırdı
YEREL HABERLER KAEÜ koronavirüse karşı önlemlerini arttırdı
Kırşehir Kent Konseyinden koronavirüs çağrısı
YEREL HABERLER Kırşehir Kent Konseyinden koronavirüs çağrısı
Kırşehir'de yolcu otobüsü yan yattı: 13 yaralı
YEREL HABERLER Kırşehir'de yolcu otobüsü yan yattı: 13 yaralı
Kırşehir'de, kar yağışı etkisi ile kapanan köy yolları açıldı
YEREL HABERLER Kırşehir'de, kar yağışı etkisi ile kapanan köy ...
Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği gezilerin iptal edildiğini duyurdu
YEREL HABERLER Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği gezilerin iptal ...
Kırşehir Meteoroloji İl Müdürü Seyit Ahmet Yıldız: "Hava değişimlerinin 3 gün devam etmesi bekleniyor"
YEREL HABERLER Kırşehir Meteoroloji İl Müdürü Seyit Ahmet ...
Çiçekdağı Belediyesi 'kaldırım ve yürüyüş yolu' için 1. Etap ihale sürecini başlattı
YEREL HABERLER Çiçekdağı Belediyesi 'kaldırım ve yürüyüş yolu' için ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X