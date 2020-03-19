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(Görüntülü) Eczacılardan koronavirüse karşı branda ve şeritli önlem

DHA

KIRŞEHİR'de bazı eczanelerde, koronavirüse karşı tezgah ile müşterilerin bulunduğu alan arasına şeffaf branda ya da şerit konularak önlem alındı.

(Görüntülü) Eczacılardan koronavirüse karşı branda ve şeritli önlem

KIRŞEHİR'de bazı eczanelerde, koronavirüse karşı tezgah ile müşterilerin bulunduğu alan arasına şeffaf branda ya da şerit konularak önlem alındı.
Eczacı Musa Çubuk, kendilerini ve müşterilerini koronavirüsten korumak için tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf branda ile ayırdı. Maske ve eldiven takan Çubuk ve çalışanları, müşteriler ile ilaç ve para alışverişini ise brandaya açtıkları deliklerden yaptı.
Kentte faaliyet gösteren çok sayıda eczane de tezgahlar önüne şerit çekerek, önlem aldı. Eczacı Fuat Cömertoğlu, bazı müşterilerin alınan önlemlerden memnun olduğunu, bazılarının ise rahatsız olduğunu söyledi. Halk sağlığı için böyle bir uygulamaya geçtiklerini belirten Cömertoğlu,"Sağlık il müdürlüğümüzün ve eczacılar birliğimizin göndermiş olduğu yazı ile çemberi oluşturduk. Bu uygulama hastalarımızın güvenliği için yapıldı. Günde 150 hasta ile muhatap oluyoruz. Biz onların sağlığı için uğraşıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kırşehir
2020-03-19 15:56:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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