AK Parti Gençlik Kolları, komşuluk seferberliği başlatıyor

AK Parti Kırşehir Gençlik Kolları, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan tüm yaş grubundaki kişilere sokağa çıkma yasağı” ilan edilmesinden sonra “Komşuluk Seferberliği” başlattı.

Dünyayı etkisi altına alan Covid19 Pandemisi, sonrası başlatılan özellikle yaşlıları daha fazla etkileyen salgın nedeniyle başlatılan “Komşuluk Seferberliği” ile kültürel bağların korunması hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığının aldığı kararlar neticesinde 65 yaş üzeri vatandaşların sağlığı açısından sokağa çıkma yasağı getirilmesi ile AK Parti Gençlik teşkilatları da sorumluluk gereği harekete geçti.

Kırşehir’de de gençlik kolları hijyen kuralları ile birlikte yaşlıların ihtiyaçlarına kulak kabartarak projenin hayata geçmesine katkı sunuyor.

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