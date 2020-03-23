İş-Kur, işverene kısa çalışma ödeneğini duyurdu

İşKur Kırşehir’de kısa çalışma ödeneği başvurularını almaya başladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede etkisini gösteren yeni tip koronavirüs (Covid19) mücadelesi kapsamında istikrar kalkanı paketi kapsamında İşKur Kırşehir’de, işverene kısa çalışma ödeneği kapsamında çalışma ödeneğini duyurdu.

Kısa çalışma ödeneği başvuruları elektronik ortamda alınmaya başlanıldı. Sigortalı işçi çalıştıran ve çalışma süresini kısıtlayan yada tamamen iş yerini kapatan işveren kısa çalışma ödeneğine başvuruda bulunabilecek.

İşKur tarafından yapılan açıklamada; “Kısa çalışma ödeneği; İş yerlerini kapatmak zorunda kalan veya çalışma saatinde azaltmaya giden işverenlerimizin yanlarındaki sigortalı çalışan işçilerin maaş ve sigorta desteğinden ibarettir”denildi.

İşKur Kırşehir İl Müdürü Metin Ülgen Kaya, “Devletimiz, işverenin sağlığı ve güvenliği için bu müracaatları elektronik ortamda alıyor. Bizlerde görevli personelimizce destek talebinde bulunan iş verene gerekli yardımları sağlıyoruz”dedi

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