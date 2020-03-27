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Rektör Karakaya, Uzaktan Eğitim Sistemi İle Birim AYDEP Sorumlularıyla Buluştu

İHA

Koronavirüs Salgınına karşı önlem alan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde Rektör Vatan Karakaya, birim sorumluları ile uzaktan eğitim yöntemini kullanarak görüştü.

Rektör Karakaya, Uzaktan Eğitim Sistemi İle Birim AYDEP Sorumlularıyla Buluştu

Koronavirüs Salgınına karşı önlem alan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde Rektör Vatan Karakaya, birim sorumluları ile uzaktan eğitim yöntemini kullanarak görüştü.
Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP) Koordinatörlüğü Destek Ofisinin yapmış olduğu eğitim toplantısı sonrasında Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, birim AYDEP sorumluları ve AYDEP Koordinasyon Ofisi ile AYDEP kapsamında geliştirilen uzaktan eğitim sistemi sayesinde bir toplantı gerçekleştirdi.
Rektör Karakaya, ülkemizin de içinde bulunduğu koronavirüs salgını karşısında krizin fırsata çevrilmesi gerektiğini söyledi.
Üniversitenin 3 yıllık bir AYDEP deneyimine sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Vatan Karakaya, bu sürecin iyi yönetilmesi ve kontrol edilebilir olması gerektiğine dikkat çekti.
30 Mart 2020 tarihi itibariyle uzaktan eğitimlerin başlayacağını ifade eden Rektör Karakaya sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Girdiyi ve onun muhatabını mutlaka kayıt altına alabilmeliyiz. Bu sistemde kontrolün sağlanabilir olması çok önemli. Yaptığımız her işi savunabilmeliyiz. Yaşadığımız bu pandemi aynı zamanda eğitimde kalite güvencesinin başlamasına vesile oldu. Bu günleri atlattıktan sonra sistemi kalan on bölümü ile kalite güvencesinin bir modeli olarak Türkiye’ye sunacağız. Bu krizi fırsata çevirmeliyiz.”


Rektör Karakaya: “Problemi Çözmek ve Probleme Çözüm Önerisi Getirmek Temel Hedefimiz Olmalı”
Alınan tedbirlerin yanlış anlaşılmaya yol açmayacak şekilde öğrencilere eğitim verilmesi gerektiğinin altını çizen Rektör Karakaya, “16 Mart 2020 tarihi itibariyle derslere başlamamız gerekiyordu fakat başlayamadık. Bu hafta derslerimize başlarken 16 Marttan itibaren ders müfredatlarımızı öğrencilerimizle buluşturacağız. Eksikler tamamlanarak öğrencilerin haftalık derslerini vereceğiz ve onların eğitimlerini tamamlamaya çalışacağız. Süreci iyi yönetmeliyiz. Yaşanan aksaklıklarda koordinasyonu iyi sağlayacak şekilde birbirimizle iletişimde olmamız lazım. Problemi konuşmak yerine problemi çözmek ve probleme çözüm önerisi getirmek temel hedefimiz olmalı”dedi.

Sürecin yeni olmasına ve yaşanan aksaklıkların motivasyon düşüklüğüne yol açmaması gerektiğine değinen Rektör Karakaya, slogan olarak ise ‘Eğitim İçin Sınır Yoktur’u belirlediklerini ifade etti.

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