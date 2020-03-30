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Çiçekdağı ilçesinde "halk ekmek satış büfe"leri hizmete açıldı

İHA

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde, halk ekmek satış büfeleri hizmete açıldı.

Çiçekdağı ilçesinde "halk ekmek satış büfe"leri hizmete açıldı

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde, halk ekmek satış büfeleri hizmete açıldı.
Çiçekdağı Belediyesi, halkın ekmeğe ucuz fiyattan ulaşmasını sağlamak adına satış büfelerini hizmete açtığını duyurdu. Halk ekmek fırınında üretilen ekmekler, 3 mahallede kurulan satış büfeleri ile hizmetlerine başladı. Vatandaştan gelen talep üzerine ekmeğin oranı ise artış gösterecek.
İlçede; Fevzi Çakmak, Yeni Mahalle ve Sanayi kavşağında hizmet veren büfelerde hijyen kurallarına riayet edilerek satışlar yapılıyor. Büfeler; 07:15 ve 18:00 saatleri arası vatandaşların hizmetinde olacak. Ekmek fiyatı ise 1 TL, Tam Buğday 2,50 kuruş Cabata 1 kilogram 5 TL, Sarı Buğday 3 TL, Çavdar ekmeği 3 TL, Simit 1,25, Poğaça 1,25'den satışa sunuldu.
Çiçekdağı ilçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu ise yaptığı açıklamada; mahallelerde esnafların satışlarını etkilememek için market ve bakkal olmayan yerlerde tam donanımlı ve sağlıklı şartlarda üretimi yapılan halk ekmeklerinin hizmet vermeye başladığını söyledi.

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