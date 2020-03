Kırşehir Belediyesi, halkın ortak kullanım alanlarına dezenfektan makinesi koydu

Bakan Koca: Can kaybı 92'ye yükseldi

– Kırşehir Belediyesi, covid 19 tehlikesine karşı Pazar yeri alanına ve şehirde halkın kullanımında olan alanlarına dezenfektan makinesi koydu.

Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, dezenfektan kutuları ile hijyenin önemli olduğunu hatırlatarak evden çıkmak zorunda olanların kullanmalarının önemli olduğunu söyledi.

Belediye olarak şehir’de her alanda dezenfekte çalışmalarını düzenli olarak yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Kırşehir Belediyesinde, covid19 virüsüne karşı virüsten korunmak amacıyla her türlü önlemi kendi alanımızda aldık. Şehrimizin muhtelif yerlerine kurduğumuz dezenfektan kutuları, cadde ve sokaklarda yapılan hijyen çalışmaları ile covid19’a karşı mücadelemize devam ediyoruz”dedi.

Ortak kullanım alanlarında ve mahallelerde dezenfekte işlemlerini aralıksız sürdüren belediye ekiplerinin olduğunu ifade eden Ekicioğlu, “Halkımızın kişisel hijyenini sağlamak amacıyla pazar yerlerinin girişlerine dezenfektan makinesi koyduk. Virüs temas yoluyla da geçiyor. Pazar yerinde de el teması oldukça fazla. Bu nedenle halkımızın ellerini titiz bir şekilde dezenfekte etmesini istiyoruz. Pazar yerine giren ve çıkan her vatandaşımızın ellerini temizlemesi dezenfekte cihazları ile sağlanıyor. Bakanlıklar tarafından açıklanan hijyen kurallarına uyulması ise önceliğimiz”diye konuştu.

