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Sağlık çalışanlarına destek amaçlı Cacabey Gençlik Merkezi, korumalı maske üretiyor

İHA

Türkiye'de, baş gösteren covid19 salgını karşısında sağlık çalışanlarına destek amaçlı Cacabey Gençlik Merkezi, korumalı maske üretiyor.

Sağlık çalışanlarına destek amaçlı Cacabey Gençlik Merkezi, korumalı maske üretiyor

Türkiye'de, baş gösteren covid19 salgını karşısında sağlık çalışanlarına destek amaçlı Cacabey Gençlik Merkezi, korumalı maske üretiyor.
Türkiye’ye yurt dışından dönen vatandaşların 14 günlük karantina sürecini geçirebilmeleri için KYK yurtlarının kapılarını açan Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde sağlık çalışanlarına destek amacıyla gençlik merkezlerinde ücretsiz olarak korumalı maske üretimine başladı.
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Bağlı 81 ilde 81 gençlik merkezinde korumalı maske üretimine başladı. Vefa Sosyal Destek Gruplarında gönüllü olarak görev alan Gençlik Liderleri, bir yandan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yardımcı olmaya devam ederken, diğer yandan da sağlık çalışanları için hayati önem taşıyan korumalı maske üretimine öncülük ediyor.
Covid19 salgını nedeniyle dünyanın yaşadığı süreçte hem dünyanın hem ülkemizin maske göz önüne alınarak yapılan çalışmada Cacabey Gençlik Merkezinde görevli gönüllü gençler bir araya gelerek başta sağlık çalışanlarının kullanmaları kapsamında ücretsiz olarak korumalı maske üretimine başladı.

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