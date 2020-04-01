Kırşehir Belediyesi semt pazarını dezenfekte etti

– Kırşehir Belediyesi, halkın yoğun kullanımında olan ve 2 gün açık kalan semt pazarında dezenfekte yaptı.

Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri halkın kullanımında ve kapalı olan Pazar yeri alanı yıkadıktan sonra ilaçlayarak dezenfekte etti. Kırşehir Belediyesi ekipleri, Covid19 vakalarının Türkiye yayılmasının ardından ilk günden itibaren şehrin caddelerinin yıkanması yanı sıra kamu kurumlarında da yıkama ve dezenfekte işlemlerini sürdürüyor. Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ise yaptığı sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarında Kırşehirlilerin virüs tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar evlerinde kalmaları uyarılarını sık sık dile getiriyor.

Belediye bünyesinde oluşturulan ekipler vasıtası ile de ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaşılarak ihtiyaçları gideriliyor.

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