Kırşehir Valiliği: "Karantinada olan yer yok"

Kırşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, karantina ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, bir televizyon kanalı kaynak gösterilerek Kırşehir'de 133 covid19 vakası olduğu ve bir köyün karantina altına alındığı yönünde paylaşımlar yer almaktadır. Kaynak olarak gösterilen televizyon kanalı ile yapılan görüşmede böyle bir haberin yayımlanmadığı ifade edilmiş olmakla birlikte yapılan bu paylaşımdaki bilgiler de gerçeği yansıtmamaktadır"denildi.

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