Polis, Covid-19 fırsatçılarına esnafa geçit vermedi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırşehir'de polis, fırsatçılık yapmaya çalışan esnafa izin vermedi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, covid19 salgını nedeniyle şehir merkezinde yüksek fiyatta tıbbi malzeme satan esnafa operasyon yaptı. Fahiş fiyatlarda maske, dezenfektan gibi ürünleri sattığı belirlenen G.D., yapılan operasyonla gözaltına alındı. Salgının Türkiye'de, baş göstermesi sonrası piyasadan esnafın tıbbi malzeme, maske, dezenfektan gibi ürünleri topladığı talep artışının ardından da yüksek fiyatlarda sattığı ileri sürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.