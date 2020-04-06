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Kırşehir Belediyesi, maske üretip yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor

İHA

Kırşehir Belediyesi, Korona virüs salgını sonrası şehirde tedbirlerini arttırarak 65 yaş üstü engelli ve yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayıp, maske üretiyor.

Kırşehir Belediyesi, maske üretip yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor

Kırşehir Belediyesi, Korona virüs salgını sonrası şehirde tedbirlerini arttırarak 65 yaş üstü engelli ve yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayıp, maske üretiyor.
Şehir merkezinde afişler ve sosyal medya hesapları ile vatandaşı bilgilendiren belediye ekipleri, şehrin temizliği noktasında aktif çalışmalarını sürdürüyor. Kırşehirliler, halk masası yada zabıta birimini arayarak yardım taleplerini belediye ekiplerine iletiyor. Ekipler tarafından alınan siparişler en kısa süre içerisinde vatandaşa iletiliyor. Kırşehir Belediyesi'nin halkın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında her türlü çalışmayı yaptıklarını anlatan Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, "Virüsle birlikte Kırşehir'de, vatandaşımızın mağdur olmaması için gereken tüm tedbirleri alarak onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kırşehirlilerden talebimiz zorunlu kalmadıkça dışarı çıkmamaları ve kurallara harfiyen uymalarıdır" dedi.
Öte yandan Kırşehir Belediyesi, halkın sağlığı için maske üretimine başladığını duyurdu. Başkan Ekicioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Belediye olarak siz kıymetli hemşehrilerimin sağlığı için maske üretimine başladık. Şirin Kırşehir'imizin caddelerinde, sokaklarında, parklarında ve meydanlarında maskesiz dolaşacağımız sağlıklı, güzel günlerin umuduyla bütün hemşehrilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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