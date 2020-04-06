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KAEÜ’sinde uzaktan eğitim dersleri canlı yapılıyor

İHA

– Covid19 salgını nedeniyle Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde uzaktan eğitim dersleri canı yapılıyor.

KAEÜ’sinde uzaktan eğitim dersleri canlı yapılıyor

– Covid19 salgını nedeniyle Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde uzaktan eğitim dersleri canı yapılıyor.
Salgın nedeniyle geçtiğimiz hafta uzaktan eğitime başlayan üniversitede bu hafta da her derste canlı (senkron) eğitim uygulamalarına başlandı. Canlı eğitim aynı anda 40 farklı ders olarak öğrencilere sunuldu.
Binlerce öğrencinin AYDEP üzerinden katılım sağladığı canlı derslerde öğrenciler, öğretim elemanları ile ders sırasında interaktif biçimde ders işlerken aynı zamanda karşılıklı olarak ders materyali paylaşımı da yapabiliyor.
Virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitimin verimli değerlendirileceğini ifade eden Rektör Vatan Karakaya, dünyayı etkisi altına alan covid19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitimlere ara verilmesinin ardından uzaktan eğitim programlarında hızla iyileştirmeler yapıldığını söyledi.
Öğrencilerin eğitimlerinin yine aynı nitelikte ve kalitede devam etmesi için uzaktan eğitim programlarının canlı yapılmasına karar verdiklerini anlatan Rektör Karakaya, “Biz bu süreçte sloganımızı ‘Eğitim İçin Sınır Yoktur’ olarak belirledik. Bunun gereği olarak da öğrencilerimizin sınıf ortamında yapılan derslerde olduğu gibi öğretim elemanı ile bir arada olmasının doğru olduğuna karar verdik. Canlı dersler sayesinde öğrencilerimiz hem derse katılabilecek hem de derse ait materyallere ulaşabilecek. Bu dönemi el birliği ile en iyi ve en verimli şekilde geçirmek için çalışmalarımızı devam ettireceğiz”dedi.

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