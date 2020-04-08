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Kırşehir'de iki bloklu site ile bir mahalle karantinaya alındı

DHA

Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında, site içerisindeki 2 apartman ile bir mahalle karantinaya alındı. Kırşehir'de, Kervansaray Mahallesi'ndeki bir sitede oturan 6 kişinin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından karantina süreci başlatıldı. 80 ailenin oturduğu 10 katlı ve 2 bloğu bulunan site çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis, girişçıkışlara izin vermiyor. Öte yandan, Kırşehir'in Kaman ilçesinde ise Savcılı Ebeyit Köyü Kapaklı Mahallesi koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Mahalleye giriş ve...

Kırşehir'de iki bloklu site ile bir mahalle karantinaya alındı

<br>Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında, site içerisindeki 2 apartman ile bir mahalle karantinaya alındı.<br>Kırşehir'de, Kervansaray Mahallesi'ndeki bir sitede oturan 6 kişinin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından karantina süreci başlatıldı. 80 ailenin oturduğu 10 katlı ve 2 bloğu bulunan site çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis, girişçıkışlara izin vermiyor.<br>Öte yandan, Kırşehir'in Kaman ilçesinde ise Savcılı Ebeyit Köyü Kapaklı Mahallesi koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Mahalleye giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.<br>VALİDEN AÇIKLAMA<br>Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Vali İbrahim Akın, "8 Nisan 2020 tarihinde toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirmede, ilimiz merkez Kervansaray Mahallesinde bulunan bir sitede ikamet eden vatandaşlarımızdan bazılarının yapılan kontrollerinde koronavirüs vakasına rastlanılması nedeniyle salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla iki binada karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, 8 Nisan 2020 tarihinde toplanan Kaman İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, koronavirüs vakasına rastlanılması ve temaslı şahısların bulunması nedeniyle Savcılı Ebeyit Köyü Kapaklı Mahallesinde karantina tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR<br>2020-04-08 22:37:15<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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