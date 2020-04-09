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Kırşehir'de bir köy karantina altına alındı

İHA

Kırşehir'de bir köy karantina altına alındı

– Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Savcılı Ebeyit köyü Kapaklı mahallesinde, 67 yaşındaki A.K.'nın Covid19 testinin pozitif çıkması neticesinde köy karantinaya alındı.
Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Savcılı Ebeyit köyü Kapaklı Mahallesi'nde 67 yaşındaki A.K. rahatsızlanarak Kaman İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan Covid19 testi pozitif çıkan A.K. tedavi altına alınırken, Savcılı Ebeyit köyü de karantina altına alındı. Eşinin korona virüs salgını sonrasında evden çıkmadığını söyleyen K.K., "Eşim köyün camisine bile gitmezdi. Nasıl rahatsızlandığını biz de anlamadık" dedi.
Köy muhtarı Abdullah Ata ise, "Vaka geçtiğimiz Pazartesi günü meydana geldi. Araştırma yaptık Kaman ilçesinden telefon ettiler ve A.K.,’ye yapılan test sonucunun pozitif olduğunu söylediler. Aynı gün sağlık personeli geldi. Mahallede kontroller yapıldı. Şuanda herhangi bir sorun yok” diye konuştu.
Köy muhtarı Ata, “Maaşını dahi ben ve zaman zaman da komşuları alır. Köydeki evinden dışarı çıkmayan birisi, rahatsızlığın ise nasıl bulaştığını bilmiyoruz. Sağlık ocaklarından ailesinde araştırma yapılıyor. Gerekirse Kapaklı Mahallesini teste tabi tutturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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