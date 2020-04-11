Kırşehir'de 6 katlı bir apartman karantinaya alındı

<br>Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR´de, koronavirüs tedbirleri kapsamında site içerisinde bulunan 6 katlı bir apartman karantinaya alındı.<br>Kırşehir merkezde, Medrese Mahallesi'ndeki 6 katlı bir apartmanda oturan aynı aileden 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 12 ailenin bulunduğu binanın karantina altına alınmasına karar verdi. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Vali İbrahim Akın, "10 Nisan 2020 tarihinde toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde ilimiz merkez Medrese Mahallesinde bulunan bir site içerisindeki binada ikamet eden vatandaşlarımızdan bazılarının yapılan kontrollerinde koronavirüs vakasına rastlanılması ve temaslı şahısların bulunması nedeniyle salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir binada karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR<br>2020-04-11 01:58:04<br>

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