Koyun otlatırken Sağlık Bakanı’na şiir yazdı Yazdığı şiirle sosyal medyada paylaşım rekoruna gidiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Koyun otlatırken Sağlık Bakanı’na şiir yazdı Yazdığı şiirle sosyal medyada paylaşım rekoruna gidiyor

İHA

Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için koyunlarını otlatırken şiir yazdı.

Koyun otlatırken Sağlık Bakanı’na şiir yazdı Yazdığı şiirle sosyal medyada paylaşım rekoruna gidiyor

Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için koyunlarını otlatırken şiir yazdı.
Yazdığı şiirle Kırşehir'de, sosyal medya hesaplarında paylaşım rekorları kıran Battal, gece uykusuz kalan ve zor şartlarda çalışan Sağlık Bakanı için şiir yazdığını söyledi. Sağlık Bakanı Koca’nın samimimi duygularına inandığını belirten ve yazdığı şiire “Fahrettin ağabey” adını koyduğunu ifade eden Battal, "Bakan, gerçekten yürekten konuşuyor. Bunu takdir etmek lazım. Bende kendimce yapılması gerekeni yaptım. Sabah 7’de koyunlarımı otlatmak için dağa gidiyorum. Akşam ise haber saatinde geliyorum. Adı belli olmayan bir bela ile uğraşıyor. Haberleri merak ederek bakıyorum" dedi.
Hükümetin covid19 salgınına gösterdiği çabayı desteklediğini söyleyen Battal, "Sağlık Bakanımızın çağrılarına insanlar uyarsa iyi olur. Ben köyde tek başıma geziyorum. Maskemi takıyorum ve anlatılan kurallara uyuyorum. Bakanın gösterdiği emeğe insanlarda duyarlı olsunlar ve destek sunsunlar. Bakanımız 'Dışarı çıkmayın' dedikçe insanlar uymuyor. İnsanların canı bakanın sırtında insanlarda bakana destek olsunlar" diye konuştu.
Aydın Battal, "Köyde hayvan otlatıyorum. Eğitim almadım. İlk okul 5. sınıfa kadar okudum ama her sınıfa ise 3'er 4'er ay gittim. Kar yağınca okula gittim güneş açınca ise sığır gütmeye gittim. Bilirim ki, sağlıkla siyasetin işi olmamalı sağlık insanların yalaması için gerekli. Bazıları ise siyasete çekmeye çalışıyor. Onlarda cahil kafamla bana yanlış geliyor" diye konuştu.
Köyün eski muhtarı Battal Batır, Aydın Battal'ın köyde hayvanları otlatırken şiir yazdığını ve yaşadıklarını hayvanları otlatırken aktardığını söyledi. Köylüsü Bayram Batır ise daima Aydın Battal'ın doğruları söylediğini siyaset yapmadan eleştiride bulunduğunu belirtti.
Battal'ın Bakan Koca'ya yazdığı şiir ise şöyle:
"Son yıllarda adam gibi adam, Allah razı olsun Fahrettin ağabey
Bizi geçti diye korkmayın babam Allah razı olsun Fahrettin ağabey
Tüm dünyanın koronası gelse de, Sağlık Bakanımın eli yelse de
Sıkıştırır döver onu köşe de biz sana güvendik Fahrettin ağabey
Yakın olsan ben silerim terini, bir Muhsin'in bir de senin unutamam yerini
Korkmayacağım çekmeyeceğim dilimi, Allah razı olsun Fahrettin ağabey
O, kanlı gözlerin hakkı ödenmez. Bazı gerzek bu hakları bilemez.
Taraf tutar dürüst adam diyemez. Allah razı olsun Fahrettin ağabey
Her çalışan değil bir çalışana böyle diyorum diye kızmayın bana
Her şey ortada yalan mı amma, Sende hakkını helal et Fahrettin ağabey
Dört gözle bekliyorum haber saatini, benim gönlümde yerin dağ gibi
En başta hak ediyorsun primi helal hoş olsun Fahrettin ağabey
Bizi düşünüyor ölmeyin diye, Bazıları anlamıyor bilmiyorum niye
Zorunlu olmadıkça çıkmayın diye bas bas bağırıyor Fahrettin ağabey
Soru soruyor muhabirler anlıyordur işi bilenler, Hayata vesikalık diyenlere portreyi göster Fahrettin ağabey
Keşke o 600 seni örnek alsalar, kulakları duysa da beni duysalar.
Şu günlerde bari dövüşmeseler, bir ilaçta onlara Fahrettin ağabey
Sağcısolcu diye dava gütmedi Allah razı olsun Fahrettin ağabey.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokağa çıkma yasağının olmadığı Kırşehir’de sokaklar bomboş
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağının olmadığı Kırşehir’de sokaklar ...
(Görüntülü) Kırşehir'de 6 katlı apartmana 'koronavirüs' karantinası
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kırşehir'de 6 katlı apartmana ...
Kırşehir'de 6 katlı bir apartman karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kırşehir'de 6 katlı bir apartman karantinaya alındı
Kırşehir’de 12 dairelik apartmanda karantina uygulaması
YEREL HABERLER Kırşehir’de 12 dairelik apartmanda karantina ...
Kırşehir Belediyesi, günlük bin 500 maske üretimi yapıyor
YEREL HABERLER Kırşehir Belediyesi, günlük bin 500 maske üretimi ...
Fırsatçı medikalciye işlem başlatıldı
YEREL HABERLER Fırsatçı medikalciye işlem başlatıldı
CHP Kırşehir Milletvekili İlhan: "Sağlık personeli canlarını hiçe sayıyor"
YEREL HABERLER CHP Kırşehir Milletvekili İlhan: "Sağlık personeli ...
Polis Haftası nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı
YEREL HABERLER Polis Haftası nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk ...
(Görüntülü) Yurt dışından gelen kadın ve 6 komşusu koronavirüse yakalandı, site karantinaya alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yurt dışından gelen kadın ve 6 komşusu ...
Özel gereksinimli çocuklar, yasaklamadan muaf tutulacak
YEREL HABERLER Özel gereksinimli çocuklar, yasaklamadan muaf ...
Yurt dışından gelen kadın ve 6 komşusu koronavirüse yakalandı, site karantinaya alındı
YEREL HABERLER Yurt dışından gelen kadın ve 6 komşusu koronavirüse ...
Kırşehir’de DEAŞ üyesi Irak uyruklu sanığın duruşması görüldü
YEREL HABERLER Kırşehir’de DEAŞ üyesi Irak uyruklu sanığın duruşması ...
Kırşehir'de bir köy karantina altına alındı
YEREL HABERLER Kırşehir'de bir köy karantina altına alındı
Kırşehir Valisi İbrahim Akın: "Polis teşkilatı ülkemizin en köklü kurumlarından biridir"
YEREL HABERLER Kırşehir Valisi İbrahim Akın: "Polis teşkilatı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X