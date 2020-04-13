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Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Pazar yerinde denetim yaptı

İHA

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında semt pazarında incelemelerde bulundu.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Pazar yerinde denetim yaptı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında semt pazarında incelemelerde bulundu.
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, tedbirlerin alındığını ve denetimlerin de sıklıkla yapıldığını söyleyerek, "Salgının yayılmasının önlenmesinin yolu sosyal mesafenin korunarak insanların evlerinde kalmalarını sağlamaktır. Pazar yerleri de bu kapsamda önemli yerler. Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri açılan pazar alanlarını denetim altında bulunduruyoruz" dedi.
Vali Akın'ın, inceleme yaptığı alanda bazı vatandaş ve esnaflarda Vali Akın'a sorunlarını birebir iletirken, denetime Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar ve Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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