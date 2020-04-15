Kırşehir'de cezaevleri geniş güvenlik önlemleri ile tahliye ediliyor

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, Kırşehir'de cezaevlerinin tahliyesine başlandı.

Kırşehir'de, Açık Ceza İnfaz Kurumu ve ETipi Cezaevinde geniş güvenlik tedbirleri ile tahliyeler gerçekleştiriliyor. Açık Ceza İnfaz Kurumundan ve ETipi Kapalı Cezaevinden denetimi serbestlikler dahil 600 tahliye gerçekleştirildi. Cezaevleri önünde polisin geniş güvenlik önlemlerinin yanı sıra Covid19 salgınına karşı da tedbirler alınıyor.

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