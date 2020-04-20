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Hayırsever, mahallenin bin liralık bakkal borcunu ödedi

DHA

Hayırsever, mahallenin bin liralık bakkal borcunu ödedi

<br>Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de bir hayırsever, mahalledeki bakkalın veresiye defterinde kayıtlı bin liralık borcun tamamını ödedi.<br>Kent merkezi Kındam Mahallesi'ni ziyaret eden bir kişi, mahallede Beyhan Tekeli'nin (40) işlettiği bakkala girdi. İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, bakkal sahibine veresiye defterindeki borçları kapatmak istediğini söyledi. Bakkal sahibi Tekeli ile birlikte defterdeki borçları hesaplayan hayırsever, bin liralık borcu ödeyip, bölgeden ayrıldı.<br>'KENDİSİNİ TANIMIYORUM, ALLAH RAZI OLSUN'<br>Bakkal Tekeli, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyleyerek, "Eşimle birlikte iş yerinde oturuyorduk. Sabah saat 11.00 sıralarında biri geldi. Veresiye defterimi çıkartmamı istedi. 'Ne kadar borç varsa toplar mısınız' diye sordu. Ben de 'tamam toplayayım' dedim. Bütün borcu ödeyeceğini söyledi. Bin liralık borcu ödedi" dedi.<br>Tekeli, borçlarının ödendiğini duyan vatandaşların şaşırdığını belirterek, "Kendisini tanımıyorum. Allah razı olsun. Buradaki ihtiyaç sahiplerinin hesabının tamamını kapattı. 'Yine de bir şey olursa ara sıra uğrarız' dedi. Borcunu getiren müşterilere 'borcunuz kapandı' dedim. Şaşkınlıkla karşıladılar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR<br>2020-04-20 13:30:11<br>

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